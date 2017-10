L’Olanda vince la FEI Nations Cup Jumping Final!

È ancora l’Olanda a trionfare nella finalissima di FEI Nations Cup di Barcellona. Merito di un quartetto che ha saputo rialzare la testa di una nazionale tutt’altro che brillante nell’ultima esperienza ai Campionati Europei. Ora sul tetto del mondo.

Gli autori della splendida impresa in terra spagnola sono stati Jur Vrieling in sella a Vdl Glasgow V. Mereslnest, Miche Hendrix su Baileys, Marc Houzager con Sterrehof’s Calimero e il formidabile Harrie Smolders su Don Vhp Z, bravi a chiudere il percorso finale con una sola penalità. Alle loro spalle la formazione statunitense del CT Rober Ridland, che si è meritata la medaglia d’argento grazie alle prestazioni di Hough, Kraut, Madden e Ward, bravi a chiudere con 4 penalità col miglior tempo di 237.00 secondi. Medaglia di bronzo infine, per il Belgio che ha chiuso con un solo errore agli ostacoli ma con 1 secondo di ritardo rispetto agli americani.

La formazione olandese di conferma così una vera e propria corazzata, grazie anche al talento del capofila Harrie Smolders che quest’anno ha ottenuto niente meno che una medaglia d’argento nel Campionato d’Europa di Goteborg, il titolo del Longines Global Champions Tour e ora anche la vittoria in Coppa delle Nazioni.

Esperienza da dimenticare, invece, per l’Italia che rovina tutto sul più bello. Un po’ per sfortuna (vedi gli infortuni dell’ultimo momento dei cavalli di De Luca, Bucci e Marziani) e un po’ per fattori esterni che in realtà non hanno influito totalmente sull’esito della gara (la vendita di Cornetto K prima della finale).

La Challenge Cup, gara a squadre riservata ai team che hanno concluso dal nono al quindicesimo posto la prima prova di qualifica in occasione della Finale della FEI Nations Cup™ di Barcellona, infatti, è andata agli Emirati Arabi Uniti. La squadra emiratina ha concluso con 3 penalità totali, seguita dall’Irlanda in seconda posizione con 9 penalità e dal Brasile, terzo con 11.

Il team guidato da Roberto Arioldi e composto da Juan Carlos Garcia su Gitano V. Berkenbroeck (13), dal Caporal maggiore Alberto Zorzi su Ego van Orti (9), dal 1° aviere Emilio Bicocchi su Sassicaia Ares (5) e dall’appuntato scelto Bruno Chimirri su Tower Mouche (12), ha ultimato con un totale di 26 penalità terminando così al settimo posto su sette squadre in campo.