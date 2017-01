Longines CSI 5* Basilea, appuntamento con i big

L’ottavo Longines CSI 5* di Basilea si preannuncia un evento di altissimo livello, come nelle passate edizioni. Tutti i top rider del mondo saranno presenti a questo primo grande appuntamento del nuovo anno. Sono attesi 62 atleti provenienti da 17 diversi paesi, tra cui 30 dei primi 40 al mondo: insomma i numeri ci sono tutti perché si possa contare su un evento di primissimo piano.

Sono 17 gli eventi in programma, di cui 10 di livello 5 stelle, il tutto in quattro giorni di competizioni, dal 12 al 15 gennaio. Una bella full immersion per riprendere il ritmo dopo la pausa natalizia!

La gara più importante sarà quella di domenica sera, che chiuderà la kermesse. Il Longines Grand Prix prevede un montepremi di 330.000 franchi svizzeri e il vincitore da solo conquisterà ben 100.000 CHF.

Il nuovo numero uno del ranking mondiale, Daniel Deusser, farà il suo debutto come leader della classifica Longines. Insieme a lui ci saranno altri tedeschi come Christian Ahlmann e Marcus Ehning. La leggenda John Whitaker cercherà di lasciare ancora una volta il segno e con lui ci saranno anche Scott Brash e Ben Maher. La squadra olimpica francese, vincitrice della medaglia d’oro, sarà al completo con Roger-Yves Bost, Pénélope Leprevost, Philippe Rozier e Kevin Staut.

Ovviamente, sarà presente una nutrita rappresentanza svizzera: Steve Guerdat, Romain Duguet, Martin Fuchs , Janika Sprunger, Pius Schwizer e tanti altri.

Saranno cinque gli azzurri che varcheranno il confine per raggiungere Basilea: Piergiorgio Bucci, Lorenzo De Luca, Emanuele Gaudiano, Luca Maria Moneta e Alberto Zorzi.

Come lo scorso anno, il compito di preparare i campi di gara sarà affidato al tedesco Frank Rothenberger, che oltre ad essere un eccellente course designer è anche un grande designer di ostacoli: lo spettacolo è garantito.