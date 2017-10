Longines Fei Nations Cup Jumping Final: gli occhi dell’equitazione mondiale puntati su Barcellona

Dopo un lungo percorso che ha visto le formazioni di tutto il mondo darsi battaglia nei prestigiosi CSIO5* è arrivato il momento più atteso: domani, giovedì 28 settembre, avrà inizio la finale di FEI Nations Cup di Barcellona. Fino al 1 di ottobre saranno 18 le nazionali in campo a darsi battaglia nel meraviglioso Real Club de Polo della città catalana, ovvero Belgio, Brasile, Canada, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Nuova Zelanda, Qatar, Svizzera, Svezia, Spagna, Emirati Arabi e Usa.

Le prime qualificazioni saranno proprio nella giornata di apertura, con i primi 8 team che avranno accesso diretto alla finale di sabato 30 settembre, mentre i rimanenti parteciperanno alla finale di consolazione in programma il venerdì.

Ovviamente la nostra attenzione sarà rivolta verso la compagine azzurra, protagonista quest’anno di un girone di qualificazione incredibile che l’ha vista vincitrice di due tappe della Europe Division 1, quelle di Roma con lo storico trionfo dopo 32 anni in Piazza di Siena e San Gallo (uno dei CSIO più prestigiosi del globo), oltre che a due terze posizioni a Rotterdam (NED) e Dublino (IRL) e due quarti posti a Lummen (BEL) e Falsterbo (SWE).

La squadra dei sogni, però, non sarà al completo visto il forfait di due binomi di assoluto rilievo, ovvero Piergiorgio Bucci e Casallo Z, ma soprattutto Lorenzo de Luca (numero 2 al mondo) ed Ensor de Litrange LXII, a causa dell’infortunio di quest’ultimo. Le brutte notizie purtroppo non finiscono: l’addio di Alberto Zorzi al formidabile Cornetto K, destriero di Athina Onassis venduto alla società britannica Dunwalke che fornisce i cavalli all’amazzone britannica Alexandra Thornton, e al fido Fair Light van het Heike (per lo stesso motivo) calano di molto il potenziale azzurro che poteva davvero pensare in grande per questa finale.

Alberto Zorzi, quindi, monterà Ego van Orti, cavallo dai mezzi notevoli e adatto alle grandi gare di precisione, all’esordio in un evento di tale caratura. L’aviere scelto Emilio Bicocchi si avvarrà dell’esperienza del suo Ares, arrivato 4° all’ultimo CSIO di Calgary, il Carabiniere Bruno Chimirri avrà a disposizione l’unico cavallo di punta, Tower Mouche, mentre Luca Marziani conferma il buon momento con Tokyo du Soleil. Juan Carlos Garcia, infine, non perderà l’occasione di mostrare il valore di Gitano.

Il programma vedrà alle 14.30 tutte la prova di qualifica con la categoria di precisione. Venerdì 29 alle 21.00 si disputerà la Challenge Cup con le squadre classificate dal nono al diciottesimo posto della prima prova, mentre sabato 30 alle 21.00 sarà la volta della finalissima mondiale.