Longines FEI World Cup: Daniel Deusser conquista la tappa di Oslo

La prima tappa di Coppa del Mondo della stagione 2017/2018 parla tedesco, merito della prestazione travolgente di Daniel Deusser e del suo formidabile Cornet d’Amour, ad Oslo. A onor del vero la grande cavalcata del forte cavaliere nord europeo è iniziata sabato, quando in sella a Tobago ha conquistato il primo dei due GP del concorso norvegese.

Ma ovviamente la gara grossa, come si dice in gergo, riguardava il Gran Premio della domenica, magistralmente conquistato in sella al suo grigio di 13 anni (reduce da un lungo stop) che ha chiuso il barrage in 36.83 secondi senza commettere penalità. Una gara sul filo del rasoio quella di Deusser che se l’è dovuta vendere con un ispiratissimo Kevin Staut: l’asso francese, in sella a For Joy van’t Zorgvliet HDC, ha infatti terminato il suo percorso in 36.96, veramente ad un passo dal suo diretto avversario al primo posto. Un gradito ritorno sul podio, infine, è stato quello dell’amazzone Edwina Tops-Alexander che dopo la maternità è tornata in sella a fare quello che le riesce meglio, montare a cavallo. Non è un caso che insieme alla sua California ha chiuso in terza posizione col tempo di 38.22 secondi e 0 penalità.

Difficile ripetere un’impresa come quella dell’anno scorso, ma Alberto Zorzi ha comunque ben figurato in sella al suo Fair Ligh van het Heike: un errore nel percorso base gli è costato il 9° posto in classifica, ma l’approccio alla gara è stato comunque positivo, così come durante tutto il percorso. Ventisettesimo posto, invece, per Paolo Paini che su Ottava Meraviglia di Ca’ San Giorgio ha chiuso il Gran Premio di Coppa del Mondo con due errori nel primo percorso; gara da dimenticare per Lorenzo de Luca, costretto al ritiro col suo Halifax van het Kluzeibos.

Prosegue così la qualificazione nella Western European League che vedrà spostarsi il grande mondo del salto ostacoli ad Helsinki (FIN), in attesa dell’appuntamento di Verona a Fieracavalli, unica tappa italiana del circuito di World Cup. Nel mese di novembre, invece, sarà la Francia ad ospitare la quarta tappa nella città di Lione, insieme a Germania e Spagna (Struttgart e Madrid). Tre tappe anche a dicembre nei fantastici scenari di La Coruna (ESP), Londra-Olympia (GBR), e Mechelen (BEL), seguiti da Lipsia (GER), Zurigo (SUI), Bordeaux (FRA) e Goteborg (SWE) a gennaio e febbraio 2018.

