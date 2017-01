Longines FEI World Cup Europa, si torna in campo a Lipsia

Dopo quasi un mese di pausa, tornano in capo i cavalieri e le amazzoni che partecipano alla Longines FEI World Cup Europa. L’ultima tappa disputata è stata infatti quella di Mechelen, il 30 dicembre scorso.

Ora i tempi iniziano a stringere e le prossima quattro tappe saranno decisive per decretare gli atleti che staccheranno il biglietto per la finalissima di aprile ad Omaha, negli Stati Uniti.

Per ora al comando c’è il francese Kevin Staut con 61 punti, seguito molto da vicino da una delle rivelazioni di quest’anno, l’azzurro Lorenzo De Luca che di punti ne ha 60. Terzo posto per un altro outsider, l’irlandese Denis Lynch, a quota 45. Segue il Campione del Mondo in carica, lo svizzero Steve Guerdat, con 44 punti, con il quinto posto di un altro svizzero, Romain Duguet a quota 43. Il tedesco Marcus Ehning ha 41 punti ed occupa la sesta posizione, davanti allo scozzese Scott Brash con 35 punti. lo svedese Henrik Von Eckermann è ottavo con 34 punti, seguito dalla statunitense Lauren Hough con 33 punti. Chiude la top ten il secondo francese in classifica, Simon Delestre, che di punti ne ha 31.

Questo importante appuntamento con la tappa di coppa del mondo è in programma per la giornata conclusiva del Partner Pferd, il maggior evento equestre della Germania, che apre le porte il 19 fino al 22 gennaio.

Un evento ricco e completo, che è ormai diventato un appuntamento imperdibile sia per gli atleti che per gli appassionati. Non solo sport, ma anche tanto spettacolo e una zona espositiva ricca sono gli ingredienti di uno degli eventi clou della stagione invernale europea. Quest’anno, poi, si tratta di un’edizione speciale poiché il Partner Pferd festeggia i suoi primi 20 anni.