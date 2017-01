Longines FEI World Cup, Gregory Wathelet centra la prima vittoria

Chiusura in grande stile per il Partner Pferd, uno dei maggiori eventi equestri tedeschi. La giornata conclusiva ha infatti ospitato ben due tappe di Coppa del Mondo, quella di attacchi e quella di salto ostacoli.

A conquistare la sua prima vittoria stagionale nella Longines FEI World Cup Europa è stato il cavaliere Belga Gregory Wathelet, che in sella a Coree è riuscito a strappare la vittoria a Kevin Staut. Il francese, leader della classifica, ha gareggiato con Reveur de Hurtebise HDC, terminando la prova in 41.94, mentre Wathelet è riuscito a far fermare il cronometro a 41.77.

Un risultato eccellente che regala al belga il suo primo trionfo stagionale, facendolo salire direttamente alla 10° posizione in classifica generale. Staut invece si è dovuto accontentare del secondo posto, che gli permette comunque di mantenere salda la leadership, salendo a quota 78 punti.

Terzo gradino del podio per il giovane tedesco Niklas Krieg, al suo primo risultato in carriera in Coppa del Mondo. In sella a Carella, Krieg ha terminato i jump off in 43.76, battendo di poco uno dei suoi compatrioti più quotati, Ludger Beerbaum su Casello.

La tappa di Coppa del Mondo di attacchi è andata all’australiano Boyd Exell, che continua così a guidare la classifica generale.

Tra le tante gare di salto ostacoli delle manifestazione tedesca, da segnalare il sei barriere di sabato sera, dove l’azzurro Luca Maria Moneta, in sella a Neptune Brecourt, ha vinto a pari merito con l’austriaco Max Kühner, su Coeur de Lion 14. La gara alta di sabato, il Campionato di Lipsia, è andata a Simon Delestre, che su Chadino ha battuto di pochi centesimi di secondo Scott Brash su Hello M’Lord.