Longines FEI World CUP Guadalajara, duello di famiglia

Non è raro nel mondo dell’equitazione trovare famiglie intere impegnate nella stessa gara, basta pensare alla dinastia belga dei Philippaerts o a quella inglese dei Whitaker.

Dall’altra parte dell’oceano si assiste invece alla competizione tra i fratelli Pasquel, Francisco, Gerardo e Patricio. Proprio loro sono stati i protagonisti della penultima tappa della Longines FEI World Cup divisione Nord America Costa Ovest. Ad avere la meglio sui fratelli è stato Francisco, in sella a Naranjo, che al barrage è riuscito a fare meglio di Patricio, su Babel.

Il primo round ha visto subito l’eliminazione di Gerardo, che in sella a Mighty Mouse ha preso 14 penalità. Patricio invece ha completato il primo round con il miglior tempo e senza nessun errore, per poi chiudere i jump off al secondo posto dietro al fratello.

“Alla fine serve anche tanta fortuna per vincere” ha detto Francisco dopo la gara “il percorso era davvero tecnico, un gran lavoro di Olaf (il course designer).”

A completare il podio è arrivato un altro cavaliere messicano, Antonio Chedraui Eguia, in sella a Ninloubet.

Francisco Pasquel, che ora è a quota 28 punti nella classifica generale della Longines FEI World Cup della divisione Nord America Costa Ovest, ha già fatto sapere che non intende partecipare alla finale di Omaha. Al contrario, Patricio, che è a quota 24 punti ha dichiarato che ora che è praticamente qualificato potrebbe davvero puntare su Omaha come principale obiettivo della stagione.

Il Messico può inviare due atleti alla finale di coppa del mondo che si svolgerà ad Omaha, negli Stati Uniti e Enrique Gonzalez, al momento primo della classifica della divisione Nord America Costa ovest, è già qualificato.