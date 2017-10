Longines FEI World Cup: Helsinki ospita la seconda tappa della Western European League

Ancora una volta i nostri azzurri saranno in campo per un nuovo appuntamento di FEI World Cup: due i cavalieri che disputeranno la seconda tappa del circuito indoor di Coppa del Mondo valido per la Western European League, che sarà di scena questo week end ad Helsinki, in Finlandia.

Si tratta di Luca Maria Moneta, che porterà in nord Europa Connery e Neptune Brecourt, e Paolo Paini con Ottava Meraviglia di Ca’ San Giorgio e Ten ten). Assenti invece Alberto Zorzi e Lorenzo de Luca.

Nello stesso fine settimana ci saranno altri azzurri in campo nella terza tappa del Marocco Royal Tour in occasione del CSI3-W di El Jadida e poi ancora negli appuntamenti internazionali di Herning (Danimarca), Kronenberg (Olanda), Dunkerque (Francia) e Lier (Belgio).

L’Helsinki International Horse Show sarà teatro di grandi competizioni, con il Land Rover Grand Prix fissato per sabato 21 e il percorso di Coppa del Mondo in programma per domenica 22. Come sempre non mancheranno i migliori cavalieri del mondo, pronti a darsi battaglia per guadagnare punti preziosi in vista della finale di Parigi; attualmente il primato è tra le mani di Daniel Deusser dopo la prima vittoria della scorsa settimana, ma la partita ovviamente è più che aperta.

Scenderanno nell’imponente arena finlandese assi del calibro di Gregory Wathelet (BEL), Kevin Staut (FRA), Michael e Robert Whitaker (GBR), Daniel Deusser e Meredit Michaels-Beerbaum (GER), Bertam Allen (IRL), Maikel Van Der Vleuten (NED), Steve Guerdat (SUI), Peder Fredricson ed Henrik Von Eckermann (SWE).

Dopo lo spettacolo di Helsinki sarà la volta dell’attesissimo appuntamento di Verona nel magnifico contesto di Fieracavalli, unica tappa italiana del circuito di World Cup.

