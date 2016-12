Longines FEI World Cup Mechelen, Roger Yves Bost è primo

Primo trionfo della stagione in Coppa del Mondo per il francese Roger Yves Bost, che fino ad ora aveva ottenuto solo un piazzamento a Lione. In sella a Sydney Une Prince, Bost ha terminato la gara del round finale in 38.86, conquistando la prima posizione e centrando una vittoria importante che potrebbe rimetterlo in gioco in Coppa del Mondo: Bost sale infatti al 14° posto, con 28 punti, a pari merito con Carlos Enrique Lopez Lizarazo e Daniel Deusser.

La vittoria di Roger Yves Bost è costata il primo posto al belga Jos Verlooy: in sella a Caracas, ha concluso il barrage in 39.71, arrivando quindi al secondo posto. Questo è fino ad ora l’unico risultato importante della stagione nel girone europeo di Longines FEI World Cup: il belga occupa al momento la 33° posizione con 17 punti.

A completare il podio è arrivato il cavaliere tedesco Holger Wulschner, che in sella a BSC Skipper ha completato la gara in 40.08, raggiungendo così quota 31 punti in classifica generale e salendo all’undicesimo posto.

Non cambia la vetta della Longines FEI World Cup Mechelen, guidata ancora da Kevin Staut con 61 punti, seguito da Lorenzo De Luca con 60 punti. Sale al terzo posto Denis Lynch, che grazie agli 11 punti guadagnati a Mechelen arriva a quota 45 punti.

Ora il girone europeo valido per la qualificazione alla finale di Coppa del Mondo di salto ostacoli si prenderà una breve pausa. I cavalieri e le amazzoni del vecchio continente torneranno in sella ai loro cavalli il 22 gennaio, per la decima tappa della serie, che è in programma a Lipsia, in Germania.