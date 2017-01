Longines FEI World Cup, via verso la finale

Sarà un fine settimana ricco di eventi l’ultimo di gennaio. Non ci sarà solo uno, ma saranno addirittura tre gli appuntamenti con la coppa del mondo.

Sabato pomeriggio si scenderà in campo sia per la divisione araba che per quella nord americana e in entrambi i casi si tratterà della penultima tappa della serie.

Sarà Dubai ad ospitare questo importante evento, che vedrà lo Sceicco qatariota Ali Al Thani impegnato a mantenere la leadership. Il secondo posto al momento è del saudita Abdulrahman Alrajhi, mentre il qatariota Bassem Mohammed occupa il terzo posto. La divisione araba si concluderà poi la settimana successiva, a Al Ain.

Anche la divisione nord americana costa ovest è ormai in dirittura d’arrivo. Dopo la tappa messicana di Guadalajara ci sarà solo l’impegno a Thermal, in California, e poi si conosceranno i nomi dei qualificati per la finale di Omaha. Al momento la classifica è guidata dal messicano Enrique Gonzalez, seguito da vicino dall’egiziano Nayel Nassar, con Karl Cook che occupa il terzo posto. Considerato il fatto che i punteggi degli atleti sono abbastanza vicini, questa sarà davvero una tappa decisiva.

Infine, il weekend si chiuderà con la Longines FEI World Cup di Zurigo, 11° tappa della serie europea e unica sul territorio svizzero. Kevin Staut è sempre al comando, seguito dalla rivelazione azzurra Lorenzo De Luca e dall’irlandese Denis Lynch. Dopo Zurigo ci saranno ancora gli appuntamenti di Bordeaux e Goteborg, ma anche per la divisione europea il tempo inizia a stringere e gli atleti sono chiamati a dare il meglio di se per cercare di ottenere gli ultimi punti.