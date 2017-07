Longines Global Champions Tour Berlino: Christian Ahlmann rende onore alla Germania

La prima tappa del Longines Global Champions Tour mai disputata prima a Berlino non poteva che avere esito migliore: a trionfare nel Gran Premio del sabato, disputato nell’incredibile palcoscenico naturale del Sommergarten, è stato il formidabile cavaliere tedesco Christian Ahlmann, uno dei migliori top riders dell’equitazione tedesca.

In sella a Codex One, il “padrone di casa” ha segnato un tempo imprendibile in barrage, chiudendo in 40.56 senza commettere errori. Una prova da manuale quella messa a segno da Ahlmann considerando la difficoltà del percorso dovuta soprattutto alla dimensione dell’arena che non ha permesso grandi manovre, ma prove di estrema precisione. Il suo Codex One, considerato dallo stesso cavaliere un “talento assoluto” si è concesso un giro d’onore “a tutto gas” tra l’ovazione del numeroso pubblico presente. Gli applausi però non sono mancanti neppure per il secondo classificato Simone Blum, anche lui rappresentante della Germania, che in sella a DSP Alice ha chiuso con un doppio netto in 41.01. Ben 8 penalità, invece, per Leopold Van Asten, atleta olandese che ha calcato il terzo gradino del podio insieme a VDLO Groep Beauty.

Sesta posizione, invece, per l’azzurro Alberto Zorzi, autore di 4 penalità nel percorso base in sella al formidabile Cornetto K, cavallo affidatogli da Athina Onassis e oggetto di contesa nella causa di divorzio dell’ereditiera con l’ex marito, il campione brasiliano Alvaro de Miranda “Doda”. Questo piazzamento, sommato al secondo posto nella gara finale della tappa di Berlino, lo porta così ad accorciare le distanze dal leader della classifica generale Harrie Smolders (11° in GP su Capital Corlnardo): ora i punti per i cavaliere veneto sono 221 contro il 252 dell’olandese. Anche Ahlmann però non è rimasto certo a guardare, dato che con la vittoria nella 150 della domenica si è trovato a tallonare Zorzi al terzo posto con un solo punto di distacco. Sale di una posizione Lorenzo De Luca, dal settimo al sesto posto nonostante il ritiro in Gran Premio.

Le soddisfazioni per il Caporal Maggiore dell’Esercito Italiano non sono mancate neppure nella seconda grande competizione del circuito, la Global Champions League, dove insieme al compagno Bertram Allen ha portato in trionfo la squadra dei valkenswaard United, dopo un’agguerritissima battaglia contro gli Hamburg Diamonds di Eric Lamaze e Jos Verlooy (primi in classifica generale con 221 punti). Adesso il team di Zorzi ed Allen incalza in seconda posizione con 213 punti.

Risultati