Longines Global Champions Tour: Epaillard conquista Parigi

Di fronte al monumento simbolo di Francia non poteva che trionfare un cavaliere di casa: è stato Julien Epaillard a conquistare sabato scorso il Gran Premio del Global Champions Tour di Parigi, ottava tappa del circuito ideato da Jan Tops. In sella al giovane Usual Suspect D’auge l’atleta transalpino ha chiuso il barrage col formidabile tempo di 40.67 secondi e 0 penalità, togliendosi la soddisfazione di far partire dagli altoparlanti della magnifica arena del Global la celebre Marsigliese: “E’ il suo primo concorso a 5 stelle e ha solo 9 anni – ha commentato il vincitore a fine gara – sono molto contento di come si è comportato”.

Su venticinque binomi al via sono riusciti ad accedere al jump off solamente tre cavalieri che hanno ovviamente calcato tutti i gradini del podio: in seconda posizione si è piazzato il forte cavaliere belga Olivier Philippaerts su H&M Legend of Love che ha chiuso con un doppio netto in 41.98 secondi. Terzo l’asso olandese Harri Smolder che grazie all’ennesimo piazzamento di livello conquista la testa alla classifica generale, seguito da Christian Ahlmann e dal nostro Alberto Zorzi, solamente 21esimo in gara.

Ottima prestazione, invece, di Emilio Bicocchi che in sella a Sassicaia Ares è stato il migliore degli azzurri nel Gran Premio: Il 1° aviere scelto ha ottenuto il sesto posto con un errore al percorso base, ma per lui è stata comunque una grande soddisfazione poter partecipare ad un concorso così prestigioso.

Nonostante la mancata qualifica nella gara più importante della tappa parigina, l’aviere scelto Lorenzo del Luca è riuscito lo stesso a lasciare, facendo risuonare l’inno di Mameli nel premio di chiusura Massimo Dutti Eiffel Challenge grazie ad una prestazione da manuale nella prova mista (h. 150/155). In sella ad Halifax vh Kluizebos il cavaliere italiano ha concluso la gara con due percorsi netti e con il miglior tempo di 35”89 in barrage. Nella top ten della gara anche un altro azzurro: il 1° aviere scelto Emilio Bicocchi che in sella a Call Me ha ottenuto la settima posizione della gara (0/4; 38”11), che ha visto alla partenza 46 binomi.

