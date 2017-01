Longines Grand Prix di Basilea, vince Niels Bruynseels

Ancora una volta il Longines Grand Prix del CSI di Basilea viene vinto da uno dei tanti ospiti stranieri; la vittoria di un atleta svizzero continua a mancare in uno degli eventi più prestigiosi del paese.

Questa volta a trionfare è stato il belga Niels Bruynseels, che in sella alla sua cavalla Gancia de Muze ha terminato il secondo round in 41.19, quasi un secondo prima del pluricampione inglese John Whitaker. In sella alla sua fedele Ornellaia, Whitaker non è riuscito a conquistare il suo ennesimo GP, ottenendo comunque il secondo posto. A completare il podio è arrivata Edwina Tops Alexander che su Lintea Tequila ha fermato il cronometro a 42.18, appena due centesimi di secondo dopo Whitaker.

Il migliore degli svizzeri è stato Martin Fuchs, che in sella a Clooney ha terminato la gara in 44.43, ottenendo il quinto posto. Peccato per Paul Estermann, che in sella a Lord Pepsi ha sbagliato sono nell’ultimo ostacolo, prendendo 4 penalità, altrimenti, grazie al tempo di 43.59 avrebbe ottenuto il miglior piazzamento della squadra svizzera.

Per gli azzurri il Grand Prix non è stato un evento particolarmente positivo: Alberto Zorzi su Fair Light van T Heike è arrivato solo 20°, prima dei compagni. Tuttavia, l’Italia si è distinta al Longines CSI di Basilea grazie alle eccellenti prestazioni negli altri eventi, come ad esempio la vittoria di Emanuele Gaudiano durante la prima giornata di gare.

In sella a Carlotta 232, Gaudiano è stato il più veloce, seguito dal connazionale Luca Maria Moneta in sella a Neptune Brecourt. Anche Lorenzo De Luca si è messo nuovamente in mostra in sella a Halifax van het Kluizebos nella gara alta di venerdì 13 gennaio, arrivando secondo solo ad uno dei migliori binomi del mondo, quello formato da Rolf-Goran Bengtsson e Casall ASK.