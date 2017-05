Longines Ladies Awards 2017: i riconoscimenti di Longines per le donne del mondo equestre

Alla vigilia della 142° Preakness Stakes, le più importanti personalità nel mondo dell’ippica e dell’equitazione si sono riunite a Washington per celebrare le figure femminili dello sport. I Longines Ladies Awards vengono infatti consegnati alle donne che hanno avuto un ruolo importante nel mondo degli sport equestri, un mondo in cui solitamente prevalgono le figure maschili.

Particolarmente rilevante l’impegno e i successi della jockey Michelle Payne, che nel 2015 è diventata la prima donna a vincere la Melbourne Cup, ispirando non solo le donne australiane ma anche quelle di tutto il mondo.

Diventa così la prima jockey a ricevere questo premio, oltre che la prima personalità australiana. “Il mio obiettivo è quello di continuare ad incoraggiare le donne, tutto è possibile se ti impegni. Voglio ringraziare Longines perché mi permette di continuare a portare avanti questo scopo” ha detto Michelle Payne ritirando il premio.

Dopo la vittoria più importante della sua carriera, la Melbourne Cup nel 2015, Michelle ha infatti sfruttato la fama per denunciare le difficoltà incontrate dalle donne in una disciplina sportiva dominata dagli uomini. “La maggior parte di allenatori e proprietari, scelgono di mettere sulla sella del proprio cavallo un uomo, piuttosto che una donna.

E se scelgono una donna e le cose non vanno come devono, beh, la colpa è esclusivamente della fantina” aveva dichiarato la Payne in un intervista.

Insieme alla jockey australiana sono state premiate altre tre signore dell’equitazione: Belinda Stronach, donna d’affari canadese, ex ministro, co-fondatrice e Presidente del Stronach Group, che si occupa di gare ippiche di altissimo livello; Georgina Bloomberg, amazzone statunitense di salto ostacoli che compete ai più alti livelli nel mondo; Reed Kessler, giovane amazzone statunitense già ad altissimo livello: nel 2012 si è qualificata alle Olimpiadi di Londra a soli 18 anni, diventando la più giovane di sempre per gli sport equestri.