Lummen: alla Germania la prima tappa di FEI Nations Cup

Va alla Germania la prima tappa di FEI Nations Cup della stagione 2017 che si è disputata venerdì scorso a Lummen, in Belgio. Per il team di Otto Becker non è stato un gioco da ragazzi ottenere la vittoria dato che il successo è arrivato solamente dopo un combattutissimo barrage con la Francia e il Belgio, nazionali arrivate rispettivamente seconde e terze. A mettere il sigillo finale sulla gara ci ha pensato Andre Thieme che in sella a Conthendrix ha chiuso il jump off in 39.75 mettendosi alle spalle la formidabile amazzone transalpina Penelope Leprevost, unica atleta in gara ha realizzare tre percorsi netti, che ha chiuso in 40.48 in sella a Ratina d’La Rousserie. Il finale più lento, macchiato anche da una penalità agli ostacoli, è stata quello di Pieter Devos su Dream of India Greenfield, che ha chiuso in 51.76.

L’Italia, nonostante alcune prestazioni non eccelse, ha ben figurato con un quarto posto frutto di 14 penalità: l’apertura per il team azzurro guidato da Roberto Arioldi è stato da dimenticare, con un doppio rifiuto alla riviera di Gitano V Berkenbroeck, cavallo del neo campione italiano Juan Carlos Garcia, che è costato l’eliminazione al primo giro del binomio. L’Italia ha saputo reagire con le prestazioni di Paolo Paini su Ottava Meraviglia di Ca’ San Giorgio (0/(4) in 76,17), dell’aviere scelto Emilio Bicocchi in sella a Sassicaia Ares (4/4 in 75,13) e di Bruno Chimirri con Tower Mouche che ha mancato il doppio netto per due errori sul tempo (1/1 in 78.08). Il cammino degli azzurri non è certo in salita, considerando che all’appello sono mancati cavalieri del calibro di Lorenzo de Luca, Alberto Zorzi, Piergiorgio Bucci ed Emanuele Gaudiano.

A questa prestazione c’è sicuramente da sommare l’ottimo risultato di Emilio Bicocchi con Ares che hanno chiuso in terza posizione il Gran Premio finale: il secondo gradino del podio è mancato al cavaliere toscano per una penalità sugli ostacoli, dato che il tempo di 49.47 era certamente migliore rispetto a quello dello svedese Peder Fredricson che in sella a H&M Christian ha chiuso con un doppio netto in 49.67. La vittoria alla fine è stata del fuoriclasse svizzero Steve Guerdat che in sella ad Hannah ha portato a termine il percorso più veloce del barrage in 48.77 secondi e 0 penalità. Luca Marziani su Tokyo du Soleil e Juan Carlos Garcia su Gitano van Berkenbroeck si sono classificati al 20° e 21° posto, mentre Bruno Chimirri e Paolo Paini non hanno preso parte alla gara.

Risultati: CSIO5* Longines Spring Classic of Flanders