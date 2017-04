Michael Whitaker è il campione di Anversa

Sabato scorso è stata la bandiera della Gran Bretagna a sventolare alta sopra il cielo di Anversa. Merito della performance eccezionale di Michael Whitaker che ha conquistato il Gran Premio del prestigioso CSI5* belga: in sella a Jb’s Hot Stuff l’inossidabile gloria britannica ha chiuso il barrage col tempo di 37.20 secondi e 0 penalità, lasciando dietro per pochissimi decimi campioni del calibro di Daniel Deusser e Piergiorgio Bucci. Il fuoriclasse tedesco su Cornet d’Amour ha realizzato un doppio netto in 37.57 secondi, mentre il nostro azzurro, entrato in campo per ultimo nella seconda manche, ha chiuso il suo percorso in 37.73 secondi senza commettere alcun errore. È stata una questione di decimi per Bucci che ha comunque onorato la bandiera italiana con un terzo posto strameritato e frutto di un concorso partito bene fin da subito.

Nella seconda giornata di gare, infatti, il binomio Bucci / Casallo ha stappato applausi grazie al secondo posto nella 1.55 a barrage, dove ha siglato un doppio netto nel tempo di 33.11 secondi: anche in questa occasione è stato davvero risicato il distacco dal vincitore, l’americano Kent Farrington, che in sella a Sherkan d’Amaury ha chiuso nel finale col tempo di 32.91. Terza posizione invece per la fuoriclasse francese Penelope Leprevost che su Vagabond de la Pomme si è imposta in 33.80 senza commettere penalità.

Un concorso da ricordare anche per Emanuele Gaudiano, protagonista fin dalla prima giornata di Jumping Antwerpen con una vittoria di spessore nella 1.50 a tempo in sella a Chalou, gara dove ha tirato fuori le sue doti di velocista. Il successo di giovedì è stato inoltre fondamentale per la qualifica al JumpingClash Challenge, il nuovo format di competizione lanciato da Daniel Entrecanale dove Gaudiano ha subito lasciato il segno: sempre su Chalou il carabiniere di Matera è riuscito ad ottenere la finale con il francese Patrice Delaveau sfiorando il successo. Un errore nel terzo round, purtroppo, ha incoronato il cavaliere transalpino e il suo Carinjo Hdc vincitori della prima edizione in un CSI5* del JumpingClash Challenge. “Chalou ha solo otto anni e ha superato due giri alla grande – ha commentato il cavaliere azzurro – nel terzo turno è arrivato un po’ stanco, ma penso che diventerà il mio miglior cavallo”.

L’inno di Mameli ha risuonato ad Anversa anche nella 145 a fasi consecutive del sabato: il solito Gaudiano, questa volta in sella a Jasper P d’15, è stato ancora una volta il più veloce fermando il cronometro a 25.57 secondi, lasciando alle sue spalle John Whitaker su Crumley (0/0 in 26.47) e Gadrun Patteet su Sea Coast Ideo d’O (0/0 in 26.90).

È davvero il caso di dirlo: complimenti azzurri!

Risultati