Novità nel 2018 per il circuito della FEI Nations Cup

Anche se tutto deve essere approvato degli organizzatori degli CSIO e della Federazione Equestre Internazionale, è ormai noto che il circuito della Coppa delle Nazioni subirà un restyling nel 2018. Proprio in occasione della finale di Barcellona, il presidente FEI Ingmar de Vos ha invitato tutti i principali organizzatori di CSIO per presentare il suo progetto di riforma.

La prima grande rivoluzione riguarderebbe il calendario: non più gare di coppa il venerdì o il sabato, come accade oggi, ma ala domenica. Una richiesta lanciata negli anni soprattutto da cavalieri e commissari tecnici, da sempre favorevoli a far terminare gli CSIO con la gara a squadre per una questione di importanza, di pubblico, di maggior esposizione nei media. Questo però a scapito del Gran Premio, da spostare il venerdì pomeriggio (o sera, se la struttura dispone dell’adeguata illuminazione).

La struttura complessiva del circuito, derivante da una rifusione entrata in vigore nel 2013, non dovrebbe cambiare. Saranno quindi mantenute le sette divisioni: due in Europa, una nell’America settentrionale e centrale e una in Medio Oriente, Sud America, Asia e Africa. Tuttavia, il numero di CSIO dovrebbe passare da venti a meno di quindici, e tutti devono proporre un livello 5 stelle. Si dovrebbero mantenere così otto Coppe delle nazioni europee di Divisione 1 (Lummen, La Baule, Roma, San Gallo, Rotterdam, Falsterbo, Hickstead e Dublino come nel 2017?), tre nel Nord e Centro America (Ocala, Coapexpan e Langley come nel 2017?) e una in Medio Oriente (probabilmente Abu Dhabi). A causa di normative sanitarie troppo complesse e le difficoltà nei trasporti internazionali dei cavalli, le divisioni del Sud America, Asia e Africa, non dovrebbero organizzare tappe ancora per diversi anni.

Le principali modifiche riguarderebbero invece la Divisione 2 europea. Quest’anno nove nazioni hanno gareggiato in sette tappe (Linz, Drammen, Lisbona, Uggerhalne, Sopot, Roeser e Gijón) per conquistare due posti nella finale mondiale e l’accesso alla Divisione 1, dal Belgio e dalla Gran Bretagna. Entro il 2018, questa Divisione dovrebbe avere solo una tappa, una specie di qualificazione “prefinale” per la finale mondiale. Questa sarà organizzata a fine stagione in uno CSIO5* prima World Equestrian Games a Tyron (11-23 settembre). L’appuntamento, quindi, potrebbe essere quello di Gijón, previsto dal 29 agosto al 3 settembre.