Patrice Delaveau vince il GP di Amsterdam

La 58° edizione del Jumping Amsterdam si è conclusa con la vittoria del cavaliere francese Patrice Delaveau nel GP. Molto difficile il primo round, che su 46 partecipanti ha visto arrivare al barrage solamente nove atleti.

In sella a Lacrimoso 3 HDC, Delaveau ha terminato il jump off senza errori e con il tempo di 37.14, conquistando la prima posizione. Senza errori anche la prestazione di Peter Devos su Dream Of India Greenfield, che ha fermato il cronometro a 37.64, arrivando secondo.

Infine, a completare il podio è arrivato l’irlandese Dermott Lennon, che ha gareggiato insieme a Loughview Lou-Lou, completando l’ultimo round in 38.85. Solo una penalità ha impedito a Piergiorgio Bucci e Driandria di avere accesso al barrage del GP, fermando così la gara del binomio azzurro in 11° posizione.

Il cavaliere francese aveva già vinto la gara di sabato sera, il premio Anemone Horse Trucks, questa volta in sella a Aquila HDC. Il belga Jérôme Guery su Garfield De Tiji Des Templiers ha ottenuto il secondo posto, mentre l’olandese Albert Zoer su Gigolo è arrivato terzo. Gianni Govoni e Antonio si sono piazzati quinti.

Tra gli azzurri in trasferta nella capitale dei Paesi Bassi, ha spiccato la prestazione di Gianni Govoni. L’azzurro, classe 1967, ha centrato una bella vittoria in sella a Winn Winn nel premio Provincie Noord-Holland, gara da 1.45 di domenica pomeriggio. Il binomio azzurro è riuscito a strappare la vittoria dalle mani del cavaliere olandese Marc Houtzager per pochi centesimi.

Il cavaliere orange che gareggiava con Sterrehof´s Bylou ha infatti terminato la gara con un tempo maggiore di appena 17 centesimi di secondo. Patrice Delaveau su Carinjio HDC ha poi terminato al terzo posto, fermando il cronometro a 31.05.