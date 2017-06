Si scaldano i motori a Treffen per lo CSIO d’Austria

E’ atteso questo week end un altro grande spettacolo sul fronte del salto ostacoli. Perché a Treffen, in Austria, si terrà dal 15 al 18 giugno il famoso CSI5* International Show Jumping nello storico Glock Horse Performance Center. Saranno oltre 20 le nazioni provenienti da tutto il mondo rappresentata da un grande numero di top riders che si daranno battaglia per la conquista di punti preziosi.

Ovviamente la gara di spicco sarà il GLOCK 5* Grand Prix dal montepremi di € 345.000 che darà la possibilità di conquistare punti preziosi per la ranking list mondiale e permetterà la qualificazione ai Campionati Europei 2017 e ai Campionati del mondo 2018. Tra i cavalieri in gara favoriti alla conquista del GP impossibile citare il vincitore dell’edizione 2016 dello CSIO5* d’Austria, il tedesco Christian Ahlmann, attualmente sesto nella graduatoria mondiale della FEI e membro della squadra che vinse la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Rio. Non saranno da meno i connazionali Daniel Deusser, arrivato secondo lo scorso anno e attualmente numero due al mondo, e il mastro di stile Marcus Ehning.

Anche gli azzurri saranno presenti all’appuntamento organizzato in casa “Glock” e tra questi spicca il talentuoso Lorenzo De Luca, attualmente numero 4 al mondo e secondo nel Ranking del Longines Global Champions Tour, che porterà con sé Ensor de Litrange LXII e Limestone Grey. Insieme a lui un altro cavaliere italiano di spicco, Piergiorgio Bucci, che porterà il fido Casallo Z insieme ad Heartbreaker VD Achterhoe e Uragano de Coquerie. Non mancheranno inoltre il velocista Emanuele Gaudiano che monterà Caspar 232, Corbanus e Inca’s Big Think e Luca Maria Moneta con Ambramarie del Beiro, Chess ed Herold N.

Tra le nazioni col numero più nutrito di portacolori spicca la Svizzera con Martin Fuchs, Steve Guerdat, Pius Schwizer e Romain Duguet, seguita dallo squadrone olandese composto da Jeroen Dubbeldam, Schroder, Maichel Van Der Vleuten e Jur Vierling.

Il GLOCK 5* Grand Prix si terrà domenica 18 giugno.

Cavalli e cavalieri