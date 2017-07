Sorpresa a Cascais: la nona tappa del Longines Global Champions Tour va a Danielle Goldstein

Nella tappa prima appuntamento di stagione in cui nessun azzurro ha preso parte alla finalissima, è stata un’amazzone israeliana a lasciare il segno. In Portogallo, infatti, gli applausi se li è presi tutti Danielle Goldstein, brava a trionfare a Cascais (Estoril) nel Gran Premio della nona tappa del Longines Global Champions Tour 2017 realizzando a sorpresa un doppio netto in sella a Lizziemary e lasciando alle sue spalle l’olandese Maikel van der Vleuten, l’unico cavaliere (oltre all’amazzone israeliana) ad aver completato il barrage senza errori.

La Goldstein non si è certo risparmiata, schiacciando l’acceleratore fin dal primo ostacolo tanto da fermare il cronometro nel tempo di 45.56 secondi, mentre l’olandese ha chiuso il barrage in 47.03 su VDL Groep Arera C, contentandosi del secondo posto davanti allo svizzero Martin Fuchs, che ha macchiato la sua prova con 4 penalità nel barrage, pur avendo realizzato un tempo incredibile in sella a Clooney, 44.93 secondi. Al barrage hanno preso parte cinque binomi, ma l’irlandese Bertram Allen con Molly Malone V e il belga Jos Verlooy su Caracas non sono andati oltre il quarto e il quinto posto.

Come già detto, nessun italiano ha preso parte al Gran Premio del prestigioso concorso portoghese e all’olandese Harrie Smolders ed è bastato il 15° posto in sella a Capital Colnardo per consolidare la sua prima posizione in classifica generale, dove ora è leader con 207 punti davanti al connazionale Maikel van der Vleuten (185) e al tedesco Christian Ahlmann (180). Scala di una posizione l’italiano Alberto Zorzi che si piazza al quarto posto con 161 punti, mentre Lorenzo De Luca scivola in settima posizione sempre fermo a quota 133 punti.

Da sottolineare che il Caporal Maggiore dell’Esercito Italiano ha dovuto rinunciare alla tappa del Longines Global Champions Tour di Estoril per un leggero infortunio al “suo” formidabile Kornetto K, avvenuto durante il trasporto. E’ per questo che il cavaliere veneto ha preferito spostarsi a Geesteren dove ha preso parte al CSI4* con Ego Van Orti, Living the Dream e Viceversa de la Roque.

