Torna il Longines Athina Onassis Horse Show!

Il prestigioso Longines Athina Onassis Horse Show (“LAOHS”) torna per il quarto anno consecutivo nella leggendaria Plage de Pampelonne, a due passi dalla celebre Saint Tropez in quello che è considerato uno dei luoghi più amati dal jet-set mondiale. Il concorso intitolato alla celebre amazzone greca, che si terrà dall’1 al 3 di giugno, è un mix tra sport ed eleganza che fin dalla prima edizione ha riscosso un enorme successo tra i cavalieri di tutto il globo, folgorati dalla bellezza della location e dall’organizzazione impeccabile a cura di Denis Monticolo, event director di fama internazionale che ogni anno riesce ad alzare l’asticella della sua creatura sia sotto il profilo sportivo che dell’ospitality.

Quest’anno il colpo da “maestro” dell’organizzatore aretino ha un nome e un cognome: Uliano Vezzani. Sarà, infatti, il più famoso course designer del mondo a disegnare i percorsi del circuito 5 stelle, portando cavalli e cavalieri a esprimere le loro performance nelle migliori condizioni possibili. “Sono orgoglioso di partecipare al Longines Athina Onassis Horse Show – ha dichiarato l’italianissimo Uliano Vezzani – è la prima volta per me in questa nuova avventura che certamente arricchirà il mio curriculum. Sono impaziente di poter iniziare a lavorare in questo incredibile scenario”.

Il concorso, come ogni anno, presenta la formula del CSI5* insieme alla categoria CSI1* per gli amatori, con un montepremi totale di € 549.000. I migliori cavalli e cavalieri del mondo gareggeranno in 4 classi del 5 stelle, valide per la Longines ranking, incluso il prestigioso Longines Grand Prix dal valore di € 300.000 che si terrà sabato 3 giugno. Le 9 classi del circuito 1 stella sono riservate ai cavalieri amatori che avranno il privilegio di competere nella stessa arena dei più grandi top riders: saranno così 200 cavalli e 100 cavalieri, in rappresentanza di più di venti nazioni, a scendere in campo sotto il cielo della Costa Azzurra.

Anche un bel gruppo di cavalieri azzurri sarà presente a Ramatuelle e tra questi spiccano “gli eroi” di Roma Piergiorgio Bucci con Bohemian Rhapsdody e Ugano De Coquerie e il caporal maggiore dell’Esercito Italiano Alberto Zorzi, secondo nel Gran Premio di Piazza di Siena e autore di uno strepitoso doppio netto che ha inciso sulla vittoria di Coppa delle Nazioni che mancava all’Italia dal 1985. Il cavaliere veneto sarà con Rackham’jo e MHS Going Global, cavallo di proprietà di Athina Onassis. Nella categoria amatoriale, invece, presenzieranno Alessia Benzi, Marcello Carraro, Alessandro Colombo, Giovanni Consorti, Irene Dorin, Luca Panerai, Paola Portelli e Nicola Visentin.

La concorrenza per i nostri ragazzi sarà spietata: in testa alla lista degli iscritti spicca Kent Farrington, attuale numero uno del mondo, l’inossidabile John Whitaker, vincitore dell’edizione 2016 su Argento, e fuoriclasse del calibro di Daniel Deusser, Ben Maher, Maikel Van der Vleuten, Peder Fredricson e Nicola Philippaerts. Ovviamente la Francia schiererà i suoi talenti migliori, in primis Patrice Delaveau, vincitore della prima edizione di LAOHS, insieme Kevin Staut, Simone Delestre, Julien Epaillard, Penelope Leprevost e Philippe Rozier.

