Una location reale per gli sport equestri ai Giochi Olimpici di Parigi 2024

Nell’ambito del piano principale per i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2024, Parigi prevede di utilizzare i suoi famosi punti di riferimento come location mozzafiato per le competizioni internazionali. E gli sport equestri non sono certo un’eccezione.

La scorsa settimana il ministro francese dello sport Laura Flessel ha visitato lo storico palazzo Château de Versailles, situato a circa 20 km a sud-ovest dal centro di Parigi. Il motivo? È presto detto: il sito, patrimonio dell’UNESCO, dovrebbe essere il luogo in cui si disputeranno le competizioni di dressage, completo e salto ostacoli ai Giochi Olimpici del 2024.

Gli organizzatori ovviamente sono più che entusiasti del potenziale di Versailles – luogo che diventò sede del potere francese nel 1682 quando re Luigi XIV vi trasferì la corte reale – visto l’incredibile scenario che che metterà in risalto il patrimonio culturale della Francia nei due appuntamenti più seguiti al mondo (Giochi Olimpici e Paralimpici).

L’enorme palazzo, con più di 700 camere, è certamente uno dei gioielli di quel patrimonio nazionale e il team che lavorerà sodo per tirar su questi eventi prevede l’utilizzo di centinaia di ettari di terreno disegnati da André Le Nôtre e altri in un modo ecologicamente sensibile. A tal fine, a Versailles, sarebbe stato costruito uno stadio temporaneo che ospitava 20.000 spettatori, forse in un ampio spazio circolare all’estremità del Canal Grande di fronte al palazzo.

Inoltre, i funzionari olimpici credono che fino a 80.000 persone potrebbero guardare il percorso di Cross Country nel parco di Versailles durante la competizione del Completo, con ostacoli che saranno successivamente rimossi dopo l’evento. Questo perché da tempo gli ecologisti stanno portando avanti una lunga controversia con i funzionali comunali parigini sulla ristrutturazione e l’allargamento del Roland-Garros (incluse le sue serre storiche) location del Franch Open – e una parte importante del piano del comitato olimpico, in accordo con Tony Estanguet, campione francese di canoa e co-presidente della campagna per Parigi 2024.

In ogni caso, pur essendo in una zona suburbana della regione dell’Île-de-France (in contrasto con il resto del gruppo relativamente compatto di luoghi previsti in tutta Parigi), Versailles è un luogo abbastanza accessibile, con tre stazioni ferroviarie: Versailles-Chantiers, Versailles-Château-Rive-Gauche e Versailles-Rive-Droite. Può essere raggiunto anche dalle autostrade, e in prossimità di piccoli aeroporti (Versailles, Saint-Cyr-l’École).

Paris 2024