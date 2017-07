Vittoria di Wathelet e Werth ad Aachen

Dal 14 al 23 luglio, il CHIO Aachen (Concours Hippique Internationale Officiel) ha presentato un impressionante programma sportivo in cinque discipline equestre: salto, dressage, concorso completo, attacchi, volteggio. E mentre l’azione era da tutte le parti, in questo “Wimbledon” degli sport ippici, c’erano anche grande aspettative per il Grand Prix di Aachen della domenica, con circa 40 coppie cavaliere-cavallo pronte a combattere su due rounds e uno spareggio.

Difatti, l’anno scorso, nel Grand Prix di Aachen, non c’è stato lo spareggio perché il nazionale Philipp Weishaupt è stato l’unico cavaliere a non commettere nessun errore durante i due rounds regolari. Quest’anno invece, quattro coppie ce l’hanno fatta: Wathelet con Coree; la portoghese Luciana Diniz; l’olandese Marc Houtzager con Sterrehof’s Calimero, e la statunitense Laura Kraut con Zeremonie. E’ stato un sollievo per il designer della corsa, Frank Rothenberg che ha detto: “ ero semplicemente felice che ci fosse almeno uno spareggio, non come l’anno scorso”.

Durante lo spareggio, Wathelet, Diniz e Houtzager sono di nuovo andati a colpo sicuro, con Wathelet e la sua giumenta undicenne più veloci di 46.00 secondi sugli altri. Il primo premio era di 330000€, mentre Deniz ha vinto 200000€ per la sua cavalcata infernale e Houtzager 150000€.

Il valore dei premi è sbalorditivo, ma per arrivare al podio, il trio vincente ha dovuto superare i miglior talenti del momento, tra cui McLain Ward con HH Azur (7o), Eric Lamaze con Fine Lady 5 (8o) Scott Brash con Ursula XII (9o), Lorenzo De Luca con Ensor de Litrange LXII (11o) e Kent Farrington con Voyeur (14o). (La giovane star irlandese Bertam Allen, con Hector van d´Abdijhoeve, è stato costretto ritirarsi dalla classe). Come ha spiegato lo stesso Wathelet dopo, “non basta dare il 100% per vincere ad Aachen, bisogna dare il 500%!”.

Nel Dressage allo Deutsche Bank Stadium, l’eroina olimpica Werth e la sua giumenta nera dodicenne, Weihegold OLD hanno confermato la loro reputazione con un trionfo nel Grand Prix Dressage di Aachen, superando la conterranea Sönke Rothenberger con Cosmo 59, e l’americana Laura Graves su Verdades (3a). La Graves è rimasta delusa del suo risultato essendosi fissata come obiettivo di battere la decorata rivale tedesca al Freestyle Grand Prix. “Spero solo di essere invitata di nuovo!” ha scherzato dopo, durante la conferenza stampa.

