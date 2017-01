A caccia del 6

I piloti che prenderanno parte al FIA European Rally Championship 2017 nelle Classi ERC1, ERC2 ed ERC3 dovranno tenere conto dei 6 migliori risultati sulle 8 gare previste.

La novità è nata per favorire lo spettacolo e la battaglia in questa stagione, che così sarà molto più combattuta fino alla fine.



Per quanto riguarda le categorie ERC Junior U27 ed ERC Junior U28 varranno i 4 migliori risultati su 6.



La stagione 2017 dell'ERC partirà con l'Azores Airlines Rallye (30 marzo-1 aprile).