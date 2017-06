Al-Attiyah al comando a metà giornata

Nasser Al-Attiyah è al comando del Cyprus Rally, quarto round del FIA European Rally Championship giunto a metà del primo giorno.

Il pilota del Qatar, al volante della Ford Fiesta R5 preparata dalla Autotek Motorsport, ha vinto anche la Super Speciale "CNP ASFALISTIKI" per le strade di Nicosia precedendo Nikolay Gryazin di 1"3. In classifica generale ora al secondo posto abbiamo Kajetan Kajetanowicz (LOTOS Rally Team Fiesta) con un ritardo di 16"7.



Gryazin, che ha perso la testa della corsa dopo la PS3, è terzo a 19"1 con la ŠKODA Fabia R5 della Sports Racing Technologies.



Alexandros Tsouloftas mantiene la sua Citroën DS3 R5 in quarta piazza nonostante un problema al cambio lo abbia costretto a correre con solo la 2a marcia. Dietro di lui sta recuperando terreno Bruno Magalhães, che nella prima PS aveva perso tempo trovandosi davanti Murat Bostanci, fermatosi a cambiare una gomma forata.



Quest'ultimo non ha proseguito con gloria, andando a sbattere con la Fiesta R5 del Castrol Ford Team Turkey nella PS4: "Non è stato un grande impatto, ma adesso potremo riparare tutto in servizio".



Il cipriota Charalambos Timotheou (Motorsport Italia, ŠKODA Fabia R5) è sesto, mentre Christos Demosthenous comanda in Classe ERC2 e Umit Can Ozdemir in ERC3 dopo che Bugra Banaz è finito fuori strada nella PS3.



Dopo i 30' di pausa in servizio a Nicosia, si ricomincerà con la PS5 "Kalo Chorio" alle 13;15 locali.



Alle 16;59 si concluderà la giornata con un altro giro della "CNP ASFALISTIKI".