Al Rally di Monte-Carlo anche i protagonisti dell’ERC

Sono parecchi i volti noti al FIA European Rally Championship che prenderanno parte al Rally di Monte-Carlo questa settimana.

I Campioni del passato come Giandomenico Basso, Juho Hänninen, Jan Kopecký, Armin Kremer ed Esapekka Lappi, nonché quelli dell'ERC Junior come Emil Bergkvist e Stéphane Lefebvre (nella foto), oltre a Bryan Bouffier, Craig Breen, Andreas Mikkelsen, Thierry Neuville ed Ott Tänak correranno la prima gara del WRC 2017.



Ma l'elenco non finisce qui, poiché al Monte-Carlo ci saranno anche Kevin Abbring, Cédric Althaus, Fabio Andolfi, Ondrej Bisaha, Eamonn Boland, Yoann Bonato, Olivier Burri, Eric Camilli, Andrea Crugnola, François Delecour, Romain Dumas, Elfyn Evans, Quentin Gilbert, Quentin Giordano, Jari-Matti Latvala, Charles Martin, Gabriele Noberasco, Hayden Paddon, Jourdan Serderidis e Simone Tempestini.



In totale 11 di loro gareggeranno con team ufficiali, a prova del fatto che l'ERC resta la migliore rampa di lancio per il WRC.



Nel frattempo la stagione 2017 dell'Europeo partirà con l'Azores Airlines Rallye (30 marzo-1 aprile).



Il vincitore dell'ERC Junior U28 Championship si aggiudicherà un evento del WRC 2017 con una World Rally Car dotata di specifiche 2016.