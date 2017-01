Aleks Zawada ci racconta cosa fare durante la sosta invernale

In attesa di prendere parte alla nuova FIA ERC Junior U27 Championship, Aleks Zawada ci spiega come si sta preparando durante questo inverno privo di gare.

"Come ben sappiamo, il rally è uno sport a tutto tondo, difatti alcune delle più spettacolari gare si svolgono su neve e ghiaccio. Recentemente anche nell'ERC avevamo eventi del genere, ma purtroppo le condizioni sono imprevedibili per tutti, organizzatori compresi, dunque se non c'è neve non si corre. Personalmente sto utilizzando questo tempo per allenarmi in vista della prossima stagione; ma come?"



"In effetti è una buona domanda. Nessuno si immagina che questo è uno dei periodi dell'anno più impegnativi dal punto di vista lavorativo, pur non avendo gare. In teoria un pilota si prepara fisicamente e mentalmente alla stagione che verrà, lavorando su piani e obiettivi, cercando l'auto e il team migliore per poter puntare alla vittoria. Naturalmente quest'ultimo caso è molto difficile da realizzare".



"Durante l'inverno uno cerca di prepararsi come ha sempre fatto, ovviamente senza competizioni è molto difficile farlo nella maniera giusta. Tutto ruota attorno al discorso del budget. I rally sono emozioni e scariche di adrenalina che però richiedono parecchio denaro da investire, il che è la cosa più limitante per ogni pilota e i suoi sogni".



"Ecco perché la mia preparazione per il 2017 non è come quella che vedete fare da Rocky Balboa nei suoi film, dove si allena in palestra per ore. Cerco di guidare il più possibile, ma molto del lavoro è incentrato sulla ricerca di partner, faccio telefonate, incontro gente, preparo materiali; sembro un venditore!"



"Un fattore chiave è la preparazione di materiale che possa interessare i potenziali sponsor, visto che il loro investimento significa visibilità. Per loro cerco di mettere in piedi rapporti coi media, incontri, eventi e tutto ciò che serve a livello di marketing".



"Quando si viene a vedere un rally o lo si guarda su Eurosport, date un'occhiata alle pubblicità. Auguro a tutti un 2017 bellissimo e, se siete come me, continuate a lavorare: ci vedremo all'Azores Airlines Rallye di marzo!"



