Alle Azzorre è sfida fra piloti locali e stelle dell’ERC

I piloti del FIA European Rally Championship che prenderanno parte all'Azores Airlines Rallye (30 marzo-1 aprile) dovranno vedersela con i concorrenti del campionato locale.

Il famoso evento che si tiene sull'isola di São Miguel, la più grande dell'arcipelago atlantico, sarà infatti round anche del Campeonato Nacional de Ralis.



Per la serie portoghese sarà la terza tappa, mentre per l'ERC si tratta del primo round, così come per l'ERC Junior U27 ed U28.



Lo scorso anno vinse l'idolo locale Ricardo Moura(nella foto).