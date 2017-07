Allenamenti su asfalto per Gryazin

Nikolay Gryazin si sta preparando per il prossimo round del FIA European Rally Championship che si terrà in Polonia, dove il fondo non è propriamente il suo preferito.

Il russo correrà in Francia ed Austria per allenarsi in vista del Rally Rzeszow, quinto round della serie e terzo dell'ERC Junior Under 28 che si terrà il weekend del 3-5 agosto.



Non essendo uno specialista dell'asfalto, il pilota della Sports Racing Technologies prenderà parte a Rallye Aveyron Rouergue-Occitanie (7-8 luglio), gara del campionato francese che vedrà la presenza anche del neozelandese della Hyundai, Hayden Paddon.



Gryazin sarà al volante della sua ŠKODA Fabia R5.