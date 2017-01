Anche nel 2017 ci sarà l’ERC Junior Experience

Grazie agli incontri dell'ERC Junior Experience, anche nel 2017 i giovani rallisti avranno la possibilità di crescere nelle loro carriere.

Grazie al lavoro di Eurosport Events (promoter dell'ERC) ed Evelien Deschuytter di All In Motion (esperta di competenze da mettere a disposizione dei giovani), l'ERC Junior Experience sarà caratterizzata da quattro incontri organizzati in concomitanza con le gare delle Classe ERC Junior Under 27 ed ERC Junior Under 28.



Durante gli incontri si imparerà a compilare i radar, seguire una dieta specifica, allenarsi fisicamente, la gestione dei social media, affinare il set-up delle vetture, il primo soccorso, il cambio gomme, la ricerca degli sponsor e le tecniche di guida su asfalto e terra. I partecipanti potranno inoltre svolgere le ricognizioni dei rally che avrano luogo a Gran Canaria, Repubblica Ceca, Italia e Lettonia, nonché ricevere l'iscrizione gratuita all'ERC Junior U27 Championship per la stagione 2018.



"Siamo molto contenti di annunciare che per il secondo anno consecutivo si svolgeranno gli incontri dell'ERC Junior Experience - ha detto Jean-Baptiste Ley, coordinatore dell'ERC - Per avere successo nei rally non serve solamente talento e dedizione, ma anche conoscenza di altri aspetti fondamentali come la compilazione del radar, gestire la vettura su asfalto e terra e capire cosa fare e cosa non fare attraverso i social media. Abbiamo raggruppato un gruppo di esperti e insegnati per garantire ai nostri studenti il massimo per imparare in queste prime fasi della loro carriera. In un anno abbiamo avuto una grande risposta all'ERC Junior Experience, il che è molto positivo e ci rende impazienti di poter aiutare altri giovani rallisti".



Nel 2016 hanno preso parte all'ERC Junior Experience 10 piloti, fra cui anche Catie Munnings, vincitrice dell'ERC Ladies’ Trophy nella passata stagione.



"L'ERC Junior Experience è stata un'esperienza fantastica che mi ha insegnato tanti segreti e trucchi del mestiere - ha spiegato la britannica - Gli insegnanti erano molto preparati ed esperti, siamo rimasti in contatto. L'ERC Junior Experience mi è servita per diversi rally, ci ha fatto capire l'importanza delle ricognizioni e scoprire lo stile e altri aspetti di questo sport. Oltre a divertirci molto in una atmosfera fantastica, ci siamo anche preparati per la stagione che verrà. C'erano tanti piloti bravi provenienti da tutta Europa. Penso che Evelien Deschuytter sia una coordinatrice fantastica che ha lavorato incessantemente per farci imparare ogni cosa. Tutto ciò che ho imparato in quelle lezioni mi serviranno per l'intera carriera".



L'ERC Junior Experience è aperta a piloti e navigatori. Per informazioni su costi, iscrizione e quant'altro potete contattare Evelien Deschuytter per e-mail all'indirizzo Evelien@allinmotion.be o telefonando al +32 473990342.