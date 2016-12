Anno nuovo, auto nuova per Brož

Dominik Brož prenderà parte all'ERC Junior Championship Under 27 nel 2017 con una vettura tutta nuova.

Il ceco ha sostituito la Ford Fiesta R2 utilizzata lo scorso anno con una Peugeot 208 R2, con la quale affronterà una nuova avventura nella categoria giovani dell'ERC per la seconda stagione consecutiva.

"E' già nel nostro garage, è stato il regalo di Natale perfetto - ha detto contentissimo Brož, che continuerà ad essere affiancato da Petr Těšínský - Siamo molto felici, vogliamo presentarci al via della nuova stagione molto più forti. Voglio ringraziare i miei genitori per il sostegno che mi forniscono, così come Petr, i nostri partner e la nostra federazione. Non vedo l'ora di iniziare la stagione 2017".

Brož, che troverà il connazionale Filip Mareš nella nuova categoria ERC Junior, lo scorso anno si è piazzato sesto nella classifica dedicata, mentre il TMS Czech National Team ha chiuso quinto in ERC3.

La stagione 2017 dell'ERC Junior U27 scatterà con l'Azores Airlines Rallye (30 marzo-1 aprile).