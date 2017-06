Anteprima: Cyprus Rally

Dopo un incredibile SEAJETS Acropolis Rally svoltosi nella polvere, il FIA European Rally Championship farà tappa poco distante per il Cyprus Rally il weekend del 16-18 giugno. Ecco tutto ciò che c'è da sapere su questa gara.

L'EVENTO

*E' il quarto round stagionale e si svolge su strade sterrate molto veloci.

*Nel finale ci saranno le due PS "Love Cyprus Golden Stage" con 24.000€ in palio.

*La SuperSpeciale "CNP ASFALISTIKI" di Nicosia si svolge nella zona cuscinetto controllata dalle Nazioni Unite.

*Il primo Rally a Cipro fu vinto nel 1970 da Victor Zachariades con una Fiat 125.

*L'albo d'oro include Stig Blomqvist, Sébastien Loeb, Colin McRae, Petter Solberg e Ari Vatanen.

*Dal 1978 l'evento è entrato nel calendario dell'ERC in vari formati.

*59 equipaggi saranno al via, con 20 prioritari ERC.

*In gara anche i concorrenti del campionato locale e del FIA Middle East Championship.



NOTIZIE SUL CAMPIONATO

*La gara è valida per le categorie ERC1, ERC2, ERC3 ed ERC Ladies’ Trophy, oltre che per il campionato Team.

*Dopo tre gare, Bruno Magalhães è al comando della classifica con 21 punti su Kajetan Kajetanowicz, vincitore in Grecia.

*Zelindo Melegari è a -1 da Tibor Érdi Jr in Classe ERC2, ma l'ungherese non correrà a Cipro e l'emiliano può scavalcarlo.

*Stessa cosa in ERC3 per Buǧra Banaz, vincitore in Grecia: il pilota del Castrol Ford Team Turkey può balzare al comando con un bel risultato in una gara che lo vide protagonista nel 2016.



NOTIZIE SULL'EVENTO

*La base resta Nicosia, ma ci sono novità per quanto riguarda il percorso.

*Il cambiamento più significativo è per il primo giorno, quando i piloti affronteranno per due volte la SuperSpeciale "CNP ASFALISTIKI" di 4,15km lungo la zona turco-greco-cipriota. Il primo run è per sabato 17 giugno alle 11;27, mentre il secondo sarà alle 16;59.

*La Qualifying Stage è in programma il 16 giugno alle 10;03 locali, mentre alle 19;00 ci sarà la cerimonia di apertura davanti alla spiaggia di Larnaca.

*Con i suoi 23,43km, la PS "Cytanet Avdelero" è la più lunga dell'evento. La PS "Lefkara" è stata intitolata alla memoria di Giorgos Kyprianou, figlio del Campione locale Kypros Kyprianou e grande appassionato di rally.

*In totale le PS sono 14 per una distanza di gara di 219,24km misti asfalto-terra. Le uniche PS completamente sterrate sono la "Cytanet Analiontas" e la "Love Cyprus Golden Stage 1".

*I piloti più veloci di "Love Cyprus Golden Stage 1" e "Love Cyprus Golden Stage 2" riceveranno 10.000€, mentre 7.000€ andranno a quelli più rapidi in 2WD e per il cipriota migliore.



NOTIZIE SUI PILOTI

*I rivali Bruno Magalhães e Kajetan Kajetanowicz hanno già corso a Cyprus Rally, ma non lo scorso anno.

*Nikolay Gryazin ha trovato un'altra ŠKODA Fabia R5 dopo che la sua è andata in fiamme al SEAJETS Acropolis Rally.

*Albert von Thurn und Taxis dovrà riscattarsi dopo l'uscita di scena finale in Grecia.

*Antonín Tlusťák correrà a Cipro dopo che il ceco ha percorso 1900km in 22h per andare a prendere i pezzi di ricambio della sua auto.

*Nasser Al-Attiyah conosce molto bene questa gara, avendola vinta quattro volte e avendo corso 8 volte l'ormai scomparso Troodos Rally. Il pilota del Qatar è presente anche per prendere punti fra quelli del campionato FIA MERC.

*Murat Bostanci ha sfiorato il podio in Grecia e vuole rifarsi a Cipro, dove vinse in ERC3 nel 2016.

*Al Castrol Ford Team Turkey ci sono anche le Fiesta di Classe ERC3 per Buǧra Banaz, Umitcan Ozdemir ed Ismet Toktas.

*Questi se la vedranno con il russo Artur Muradian, assente alle Canarie e in Grecia. Intanto il suo connazionale Sergey Remennik cambierà Mitsubishi Lancer Evolution X dopo il capottamento al SEAJETS Acropolis Rally.

*Fresco di quarto posto in Grecia, il 25enne cipriota Alexandros Tsouloftas continuerà la sua avventura al volante della Citroën DS3 R5.

*Occhio anche a Charlambous Timotheou e alla sua ŠKODA Fabia R5.



PROGRAMMA (orari soggetti a cambiamento)

Inizio: 19;00, venerdì 16 giugno, Larnaca Promenade (Foinikoudes)

Fine: 18;00, domenica 18 giugno, piazza Ayia Napa (vicino al porto)

Sede: Filoxenia Conference centre, 17 Thrakis Street, CY-1311 Nicosia

Parco Assistenza: Lieutenant-General Evangelos Florakis Street, Nicosia

Precedenti: (dal 2004): 3 (2014-2016)

PS: 14

Lunghezza PS: 219.74 km (117,40km prima tappa, 102,34 km seconda tappa)

Collegamenti: 504,37 km

Totale: 724,11 km

Fondo: Terra con tratti di asfalto