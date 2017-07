Anteprima: Rally Rzeszow

Solo 3 punti separano Marijan Griebel e Pepe López nella classifica del FIA ERC Junior Championship Under 28 quando siamo arrivato al Rally Rzeszow (3-5 agosto).

La categoria è riservata ai giovani armati di auto R5 che puntano al premio di una gara nel WRC 2018 con una World Rally Car. Dopo due eventi, Griebel e López vantano un successo a testa, ma in Polonia saranno anche altri da tenere d'occhio, come ad esempio Sylvain Michel, Josh Moffett e Tomasz Kasperczyk.



Chris Ingram è invece al comando dell'ERC Junior Under 27 per le auto R2 gommate Pirelli, i cui partecipanti concorrono al premio di 100.000 euro. Oltre ad Ingram, occhio anche alle Opel di Aleks Zawada e Jari Huttunen, con 13 equipaggi presenti in gara.



Parlando della classifica assoluta del FIA European Rally Championship, il leader è Bruno Magalhães, seguito dal Campione in carica Kajetan Kajetanowicz. Entrambi dovranno vedersela con Alexey Lukyanuk, al rientro dopo un bruttissimo incidente patito a maggio subito dopo il Rally Islas Canarias da lui vinto. Bryan Bouffier ha vinto in carriera quattro Rally Rzeszow, per cui non andrà sottovalutato, così come la stella WRC Mads Østberg. In ERC2 fari puntati su Zelindo Melegari, così come per Buǧra Banaz in ERC3, mentre il Castrol Ford Team Turkey deve difendere la sua leadership fra i team.



Il Rally Rzeszow sarà caratterizzato da 214,63km di PS e si svolgerà per la seconda volta come gara ERC dopo l'edizione del 2016. Presente spesso nei campionati rally di Polonia e Slovacchia, la gara è fatta di strade strette che fiancheggiano i monti Carpazi nel sud est polacco, con saliscendi mozzafiato. Due PS si svolgeranno nella città di Rzeszów, vicino ai confini con Ucraina e Slovacchia.



L'EVENTO

*Saranno 23 le auto R5 in gara, 11 in più del 2016.

*In totale avremo 45 piloti dell'ERC, mentre 96 sono gli equipaggi dei tre campionati che affrontano l'evento.

*Ritornano i campionati ERC Junior Under 27 ed Under 28, dove i giovani potranno darsi battaglia sulle strade della Polonia.

*La stella del WRC Mads Østberg torna in azione nell'ERC per vincere.

*Luca Rossetti, vincitore di 3 titoli ERC, guiderà la Toyota GT86 CS-R3 ufficiale.

*Alexey Lukyanuk rientra dopo l'incidente patito in Russia a maggio che lo ha costretto a saltare le ultime due gare.



NEWS SUL CAMPIONATO

*Si corre per le categorie ERC1, ERC2, ERC3, ERC Junior Under 28, ERC Junior Under 27 ed ERC Ladies’ Trophy, così come per il titolo riservato ai team.

*Bruno Magalhães ha 14 punti di vantaggio su Kajetan Kajetanowicz nella battaglia per il titolo assoluto.

*Zelindo Melegari ha scavalcato Tibor Érdi Jr dopo il Cyprus Rally approfittando della sua assenza, mentre Sergey Remennik ha avuto problemi anche in Grecia ed è scivolato al quinto posto della Classe.

*Buǧra Banaz è leader in ERC3 e dovrà aiutare il Castrol Ford Team Turkey ad aumentare il proprio vantaggio nella classifica Team. Banaz ha già corso il Rally Rzeszow l'anno scorso.

*Emma Falcón, Tamara Molinaro e Catie Munnings si daranno battaglia per l'ERC Ladies’ Trophy.



NEWS SULLA GARA

*Oltre a gara dell'ERC, il Rally Rzeszow è valido per le serie Central European Zone e Polonia.

*Gli organizzatori hanno preparato alcune novità per questa edizione dopo il debutto nell'ERC del 2016.

*Venerdì ci saranno 5 percorsi diversi per un totale di 100,83km, inclusa la SuperSpeciale per le strade di Rzeszów. Sabato avremo 113,80km di prove.

*I 24,56km della "Pstrągowa" saranno il percorso più lungo del rally, mentre i 4,05km della SSS "Rzeszów" sono i più corti.

*Il parco assistenza verrà allestito all'Università della Tecnologia di Rzeszów, mentre il centro commerciale Millenium Hall ospiterà cerimonie di apertura e chiusura.



NEWS SUI PILOTI

*Dei primi 7 della classifica del campionato, solo Bryan Bouffier, Grzegorz Grzyb e Kajetan Kajetanowicz hanno già corso la gara.

*Bryan Bouffier, che in carriera ha anche conquistato 3 titoli polacchi, è sicuramente candidato al successo, così come Kajetan Kajetanowicz, Luca Rossetti, Mads Østberg e Bruno Magalhães. Occhio anche a Sylvain Michel, Murat Bostanci, Łukasz Habaj e Grzegorz Grzyb.

*Dávid Botka correrà con una ŠKODA Fabia R5 dopo aver sostituito la sua vecchia Citroën DS3 R5.

*Marijan Griebel debutta al Rally Rzeszow reduce dalla vittoria ottenuta al Rallye Lëtzebuerg in Lussemburgo, dove alle sue spalle si è piazzato Pepe López.

*In ERC Junior U27 avremo 13 auto, fra le quali i debuttanti Radomír Kupec e Simon Wagner, più il rientrante Kristóf Klausz.

*Jari Huttunen e Tamara Molinaro si sono allenato correndo il Rallye Weiz, con il finlandese che ha vinto la sua categoria e chiuso settimo assoluto.

*In Austria era presente anche Nikolay, che però si è ritirato per incidente.

*Jan Černý ha chiuso terzo al Rally Bohemia e torna carico con la Fabia R5 dell'ACCR Czech Team.

*Alla Peugeot Rally Academy, José Antonio Suárez deve rifarsi dopo le recenti sfortune.

*Albert von Thurn und Taxis continuerà la sua avventura nell'ERC reduce dai primi punti presi a Cipro.

*Łukasz Habaj ha una nuova Ford Fiesta R5 dopo che alle Azzorre era stato bloccato da un problema meccanico e alle Canarie da un incidente nelle libere.

*I fratelli cechi Jarek e Marcin Szeja faranno il loro debutto a bordo della Ford Fiesta R5 della Orsák Rally Sport.

*Il Subaru Poland Rally Team torna con Miko Marczyk e Marcin Słobodzian in ERC2.

*Dariusz Polónski si rivede in ERC3 dopo essere andato a punti al Rally Islas Canarias.

*Luca Bottarelli sarà il primo dei tre italiani dell'ACI Team Italia a correre con la Toyota GT86 CS-R3 della Motorsport Italia, la squadra di Max Rendina.



LA TOP5

1: Con quattro successi conquistati in carriera, Bryan Bouffier è il più vincente pilota del Rally Rzeszow. Kajetan Kajetanowicz si è imposto per due volte, una delle quali l'anno scorso.

2: Kajetanowicz e Jarek Szeja vengono da Ustron, mentre il navigatore Marcin vive nello stesso condominio di "Kajto".

3: Il video dell'incidente di Tomasz Kaspercyk al Rally Islas Canarias ha raggiunto 1.476.041 visualizzazioni su YouTube. Per rivederlo potete cliccare quihttps://www.youtube.com/watch?v=1FXfClBq5MQ

4: Aleks Zawada torna a correre dopo aver lavorato come team manager della sua squadra e inviato per ERC Radio. Il polacco dell'MSZ Racing salirà sulla sua Opel ADAM R2 e darà l'assalto all'ERC Junior Under 27.

5: Rzeszów ha una grande tradizione sportiva. Lo Stal Rzeszów è la squadra di calcio locale.



DATI SULL'EVENTO(orari soggetti a cambiamento)

Via: 18;00, giovedì 3 agosto, Millenium Hall (Rzeszów)

Fine: 17;30, sabato 5 agosto, Market Square (Rzeszów)

Sede: Hotel Hilton Garden Inn Rzeszów, ul. Kopisto 1, Rzeszów

Parco assistenza: Rzeszów University of Technology Campus, ul. Akademicka, Rzeszów

Precedenti (dal 2004): 1 (2016)

PS: 11

Lunghezza PS: 214.63km (100,83km per la prima tappa, 113,80km per la seconda)

Lunghezza trasferimenti: 405,28km

Totale: 619,91km

Fondo: asfalto

Elenco iscritti e itinerario:https://www.fiaerc.com/event/rally-rzeszow/

TV: Immagini e riassunti giornalieri e Inside ERC su Eurosport ed Eurosport Player, più altri canali aggiuntivi

ERC Radio: Diretta di tutta la gara

Risultati, classifiche e commenti: www.fiaerc.it