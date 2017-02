Aperte le iscrizioni all’ERC, ecco un video promo per l’ERC Junior

Il team di Eurosport Events monterà una clip di circa 1' con le immagini dell'Azores Airlines Rallye e la distribuirà gratuitamente prima del Rally Islas Canarias di maggio per tutti i media non televisivi.

Inoltre i primi iscritti all'ERC Junior U27 ed U28 avranno accesso gratuito ai contenuti dell'Azores Airlines Rallye, come speciali e immagini ad alta risoluzione, tutti con diritti gratuiti per l'uso editoriale.



Per iscriversi all'ERC Junior ci sono due fasi da affrontare. Nella prima si dovrà aderire all'ERC1 (ERC Junior U28) o ERC3 (ERC Junior U27) cliccando sul seguente linkhttp://www.private.fia.com/registrationrly. Dopo di che bisognerà indicare a quale categoria dell'ERC Junior si intende prendere parte, facendolo presente ad Eurosport Events (promoter della serie) tramite il modulo che trovate qui:https://www.fiaerc.com/regulations/



I piloti che si iscrivono all'ERC avranno numerosi vantaggi, fra cui lottare per un titolo FIA, lo status prioritario ERC, possiblità di correre la Qualifying Stage, spazi media dedicati, pass permanente e strutture riservate al parco assistenza.