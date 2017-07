Austria, appuntamento per i piloti Opel

Jari Huttunen e Tamara Molinaro correranno il Rallye Weiz in Austria nel weekend prima di prendere parte al Rally Rzeszow, prossimo round del FIA ERC Junior Under 27.

La gara polacca si terrà il 3-5 agosto e i ragazzi della Opel hanno quindi scelto di allenarsi correndo i 178,16km dell'evento austriaco.



Il Rallye Weiz sarà la terza gara di fila per la Molinaro (nella foto) dopo che è stata in azione anche in Germania e Italia con la sua Opel ADAM R2, la stessa auto che guiderà Huttunen.