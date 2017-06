Banaz aiutato dal pubblico

Buǧra Banaz ha visto sfumare momentaneamente le chance di vittoria in Classe ERC3 del FIA European Rally Championship dopo aver perso tempo nella PS3 del Cyprus Rally.

Il pilota del Castrol Ford Team Turkey aveva vinto la PS1 di stamattina, ma poi è andato fuori strada, come lui stesso ha spiegato.



"Alla quinta curva siamo finiti fuori perdendo circa 10'. Per fortuna c'erano degli spettatori che ci hanno aiutato a rientrare - ha detto il turco - Nella PS1 eravamo andati bene, dopo si vede che ho esagerato un po' e ho colpito una roccia. L'auto è molto resistente e non si è danneggiata molto, ma il tempo perso mi costringerà ora a pensare solamente a finire la gara".



I problemi di Banaz hanno consentito al suo compagno di squadra Ümit Can Özdemir di balzare al comando della categoria con 10'40"0 su di lui. Secondo abbiamo Artur Muradian, con Deniz Fahri terzo.