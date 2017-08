Banaz pronto per dare l’assalto all’ERC3

Buǧra Banaz vuole puntare al successo in Classe ERC3 al Rally Rzeszow.

Il pilota del Castrol Ford Team Turkey è primo in categoria con 2 punti di vantaggio su Chris Ingram dopo aver impressionato nelle prime gare dell'anno, ma soprattutto conosce già i percorsi della Polonia avendoci corso nel 2016.



Anche se il turco sa che la sua Ford Fiesta R2 su asfalto non è molto competitiva, le motivazioni non mancano.



"La nostra vettura su asfalto non è la migliore, ma eravamo già stati in Polonia l'anno scorso e quindi conosciamo l'evento - ha detto Banaz - Punto alla Top5 e a salire sul podio dell'ERC3 sfruttando le buone cose fatte in Grecia e a Cipro che mi hanno permesso di salire al comando della categoria. Sarà comunque dura mantenere la posizione, noi ci proveremo".