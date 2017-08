Bedoret: “Le PS veloci sono per me”

Sébastien Bedoret punta a fare bene al Rally Rzeszow, sua seconda gara dell'anno in FIA ERC Junior Championship Under 27 che lo vedrà impegnato su strade velocissime.

Il belga non ha mai corso sull'asfalto della Polonia, ma non è preoccupato di quello che potrà fare al volante della sua Peugeot.



"Ho visto solo una PS su YouTube e ho capito che era molto veloce - ha affermato Bedoret - Mi piacciono questi percorsi e sono fiducioso in vista del rally. Dopo le Canarie ho preso parte solo ad un'altra gara, che però è finita presto quando sono andato fuori strada per evitare un'altra auto. Fino a questo momento la mia stagione non è stata molto positiva, ho terminato solo un rally e vorrei arrivare al traguardo per accumulare altra esperienza".



Bedoret prenderà parte anche agli incontri dell'ERC Junior Experience 2017.