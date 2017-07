Bostanci pensa positivo

Murat Bostanci non vuole abbattersi troppo nonostante il podio sfumato al SEAJETS Acropolis Rally e il successivo ritiro dal Cyprus Rally.

Il turco ha affrontato il sesto evento del FIA European Rally Championship in carriera e con la sua Ford Fiesta R5 si è ritrovato fuori gioco a Cipro a causa di una foratura. Il pilota del Castrol Ford Team Turkey fino a quel momento aveva sempre chiuso in Top5 come tempi in PS, poi nella penultima della prima tappa ha dovuto alzare bandiera bianca.



"In Grecia ho patito la più grande delusione della mia carriera - ha detto il 29enne di Istanbul - A Cipro ho perso concentrazione quando ho visto il co-pilota di Kajetan Kajetanowicz a bordo strada, lì siamo finiti fuori. Bruno Magalhães si è poi capottato proprio mentre stavo uscendo dalla mia macchina e cercando di tornare sulla strada. E' passato sopra di me, sono stato molto fortunato, ma lo spavento è stato enorme".



Nonostante il doppio ritiro, Bostanci continua a pensare positivo: "Sto migliorando il mio passo senza spingere troppo, siamo sotto al secondo perso per km il che è piuttosto buono. Vogliamo crescere ancora e nelle prossime gare potremo accumulare altra esperienza".