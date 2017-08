Bouffier: “A Rzeszów per combattere”

Bryan Bouffier non è preoccupato della sua posizione di partenza per il quinto round del FIA European Rally Championship.

Un problema alla valvola pop-off della sua Ford Fiesta R5 aveva costretto il pilota del Gemini Clinic Rally Team a rallentare e concludere solo 16° nella Qualifying Stage.



Il francese, affiancato da Gilbert Dini, non si abbatte: "Partirò indietro, pazienza. Troverò la strada più sporca, ma non posso farci molto. La PS1 è nuova, però ci sono parti in cui posso andare forte, quindi spero di ottenere un bel risultato".