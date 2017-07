Cambio di auto per gli allenamenti di Griebel

Marijan Griebel proverà una Hyundai i20 R5 al Rallye Lëtzebuerg, in programma in Lussemburgo il weekend del 14-15 luglio.

Il tedesco, protagonista in FIA ERC Junior Under 28, si allenerà in vista delle gare su asfalto dell'ERC che affronterà con la sua ŠKODA Fabia R5 in Polonia e Repubblica Ceca. Grazie all'invito di CB Events Racing e Hyundai Belgio-Lussemburgo affronterà questa gara assieme al co-pilota Johny Blom.



"Sono molto contento di rientrare in questo progetto e rignrazio Johny Blom del supporto che mi fornirà, dato che ha affrontato questo rally per anni - ha detto Griebel - Non vedo l'ora di essere in macchina con lui".



Per questa volta il navigatore solito di Griebel, Stefan Kopczyk, starà a casa. Una difficoltà in più per Marijan sarà che non potrà provare la Hyundai prima dello shakedown, mentre il suo rivale dell'ERC Pepe López prenderà parte alla gara con la sua Peugeot 208 T16.