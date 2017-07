Cinque domande a Kajetan Kajetanowicz

Kajetan Kajetanowicz è in piena corsa per la conquista del suo terzo titolo del FIA European Rally Championship. Il pilota del LOTOS Rally Team sarà l'osservato speciale al Rally Rzeszow, ovvero la sua gara di casa; vediamo come si sta preparando il polacco.

Essere un rallista cosa significa per te?

"E' il lavoro più bello del mondo, guidi auto costosissime e più darci dentro con tutto ciò che hai".



Qual è la parte più dura del lavoro?

"Trovare il denaro, se non ne hai abbastanza non si può diventare un rallista".



Qual è il tuo idolo? Hai qualcuno al quale ti ispiri?

"I miei idoli sono tutti coloro che lavorano duramente e fanno sacrifici per arrivare al successo. E' il prezzo da pagare e chiaramente influisce sulla tua vita".



Se non avessi fatto il rallista, cosa saresti diventato?

"Non lo so, non ci ho mai pensato. Forse sarei stato cattivo! No, sto scherzando...!"



Tre cose che non lasci mai a casa?

"Orologio, telefono e ottimismo".



Il Rally Rzeszow si terrà il weekend del 3-5 agosto.