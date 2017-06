Continua la sfortuna per Tlusťák

Antonín Tlusťák si è dovuto ritirare dalla prima tappa del Cyprus Rally, round quattro del FIA European Rally Championship.

Il ceco era settimo nella gara di Nicosia, ma nella PS5 lo sterzo della sua ŠKODA Fabia R5 si è bloccato facendolo andare a sbattere.



PS da dimenticare anche per Alexandros Tsouloftas, incappato in una foratura; questo significa che Bruno Magalhães sale al terzo posto, nonostante il portoghese sia giunto al traguardo con la sua ŠKODA danneggiata.



"C'era una grande buca e ci siamo finiti dentro, si corre il rischio di chiudere qui la gara, la strada è molto malmessa", ha commentato il leader dell'ERC.



Intanto Nasser Al-Attiyah ha preceduto per 14"3 un prudente Kajetan Kajetanowicz, che ora è a 31" da lui.