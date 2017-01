Divertimento invernale per i protagonisti dell’ERC

Alcuni piloti del FIA European Rally Championship si stanno mantenendo in forma durante questo inverno, restando comunque ai vertici delle classifiche come visto lo scorso weekend.

In Lettonia, Kalle Rovanperä(nella foto)ha vinto il Rally Alūksne precedendo la ŠKODA Fabia R5 di Nikolay Gryazin (protagonista dell'ERC Junior). In attesa di prendere parte all'ERC Junior U27, Mārtiņš Sesks si è invece classificato quarto davanti a Ralfs Sirmacis, che per l'occasione guidava una Mitsubishi Lancer R4.



In Norvegia, Frank Tore Larsen, visto ad un paio di gare del 2016, ha battuto per 15"1 Eyvind Brynildsen al Sigdalsrally, mentre il rumeno Valentin Porcisteanu si è aggiudicato il Winter Rally Covasna.



La stagione 2017 dell'ERC scatterà il weekend del 30 marzo-1 aprile con l'Azores Airlines Rallye.