Doppia gioia per il Castrol Ford Team Turkey

Il Castrol Ford Team Turkey ha centrato una bella doppietta al Cyprus Rally.

Nel quarto round del FIA European Rally Championship andato in scena in Grecia, la squadra turca diretta da Serdar Bostanci si è presa il massimo dei punti per la classifica dei team (43 in totale) e ora conduce le operazioni inseguita da Opel Rallye Junior Team e LOTOS Rally Team.



Dopo quattro gare il Castrol Ford Team Turkey ha 114 punti, Opel Rallye Junior Team è a 69 e LOTOS Rally Team a 60.