Due “prime volte” per il Rally Islas Canarias

Il Rally Islas Canarias avrà due novità in occasione dell'appuntamento del 4-6 maggio.

Oltre ad essere il primo evento asfaltato della stagione 2017 dell'ERC, sarà anche il primo round dell'ERC Junior Championship.



La gara, come sempre seguitissima e molto impegnativa, festeggerà la 41a edizione dopo essere tornata in calendario lo scorso anno.



Con i suoi saliscendi, i piloti dovranno fare anche molta attenzione alle traiettorie e alle velocità da tenere in curva, oltre che avere un set-up e un radar molto precisi.



Una delle caratteristiche principali di questa gara è anche l'asfalto molto abrasivo, dato che il fondo deriva da lava vulcanica. Il grip è molto elevato anche in caso di pioggia, mentre l'opportunità di tagliare le curve è limitata, il che consentirà alle strade e alle linee di restare pressoché pulite.