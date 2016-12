Ecco i loghi delle Classi ERC Junior U27 e U28

In attesa di iniziare un'altra grande stagione nel 2017, ecco come sono i loghi delle categorie ERC Junior U27 ed U28.

L'ERC Junior servirà ai giovani dell'ERC per crescere e puntare al WRC; per la prossima annata verrà quindi divisa in due classi in base all'età e all'esperienza dei partecipanti.



L'ERC Junior U27, campionato formato da 6 eventi, è riservato ai piloti che non hanno ancora compiuto i 27 anni di età e che si iscrivono con vetture R2 gommate Pirelli. Il vincitore verrà decretato tenendo in considerazione i migliori quattro risultati dell'anno; per lui ci sono in palio 100.000€ da utilizzare nel 2018 per prendere parte all'ERC Junior U28.



L'ERC Junior U28 offre invece un ulteriore salto di categoria per tutti i ragazzi che ancora non hanno compiuto i 28 anni di età. Anche in questo caso si terrà conto dei migliori 4 risultati su 6 eventi disputati, ma con la differenza che dovranno guidare vetture di categoria R5. Il Campione avrà l'occasione di prendere parte ad una gara europea del FIA World Rally Championship nel 2018 come pilota di Classe P2 su una World Rally Car con specifiche 2016.



La prima gara dell'anno sarà l'Azores Airlines Rallye (30 marzo-1 aprile).