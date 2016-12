Ecco il modulo d’iscrizione per l’ERC Junior

Il modulo d'iscrizione per prendere parte ai campionati 2017 ERC Junior U27 e U28 è ora disponibile sul sito ufficiale del FIA European Rally Championship.

Dal prossimo anno la categoria riservata ai giovani verrà divisa in due in base alle età degli iscritti.



L'ERC Junior U27, campionato formato da 6 eventi, è riservato ai piloti che non hanno ancora compiuto i 27 anni di età e che si iscrivono con vetture R2 gommate Pirelli. Il vincitore verrà decretato tenendo in considerazione i migliori quattro risultati dell'anno; per lui ci sono in palio 100.000€ da utilizzare nel 2018 per prendere parte all'ERC Junior U28.



L'ERC Junior U28 offre invece un ulteriore salto di categoria per tutti i ragazzi che ancora non hanno compiuto i 28 anni di età. Anche in questo caso si terrà conto dei migliori 4 risultati su 6 eventi disputati, ma con la differenza che dovranno guidare vetture di categoria R5. Il Campione avrà l'occasione di prendere parte ad una gara europea del FIA World Rally Championship nel 2018 come pilota di Classe P2 su una World Rally Car con specifiche 2016.



Per iscriversi all'ERC Junior U27 i partecipanti debbono registrarsi come piloti FIA della Classe ERC3, mentre per l'ERC Junior U28 si dovrà essere piloti FIA ed ERC1.



Cliccate quiper avere tutte le informazioni e scaricare il modulo.