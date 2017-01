Ecco la Fabia R5 #100

La ŠKODA ha completato il 100° esemplare della sua Fabia R5, vettura che si è resa subito protagonista fin dal debutto nel FIA European Rally Championship.

Il team olandese di Erik Wevers si è recato alla sede della ŠKODA Motorsport di Mladá Boleslav per ritirare il proprio modello ordinato tempo fa.



Michal Hrabánek, direttore di ŠKODA Motorsport, ha detto: "Questa è la prova di quanto sia buona la nostra auto da rally e di come il nostro reparto corse clienti lavori bene. Ricordiamoci che la ŠKODA Fabia R5 ha debuttato solamente un anno e mezzo fa".



La FIA ha infatti omologato la ŠKODA Fabia R5 per le competizioni ad aprile 2015. Nell'ERC la vettura ceca ha ottenuto sette vittorie, le ultime quest'anno grazie al giovane Ralfs Sirmacis(nella foto)pilota della Sports Racing Technologies che gode del supporto di ŠKODA Baltic Motorsport.



La stagione 2017 dell'ERC partirà con l'Azores Airlines Rallye (30 marzo-1 aprile).