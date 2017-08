Emma Falcón torna in azione nell’ERC

Emma Falcón torna a correre nel FIA European Rally Championship in Polonia, dove assieme a Tamara Molinaro e Catie Munnings darà l'assalto all'ERC Ladies’ Trophy.

La spagnola ha preceduto le rivali al Rally Islas Canarias, ma al Rally Rzeszow (3-5 agosto) non ha mai corso e la sfida è nuova ed intrigante.



Ancora una volta, la Falcón sarà al volante della Citroën DS3 R3 preparata dalla RMC Motorsport che gli ha permesso in Spagna di precedere le vetture R2 della Molinaro (Opel ADAM) e della Munnings (Peugeot 208), anche se la ragazza italiana è davanti a lei in classifica di 23 punti.



La Falcón avrà al suo fianco Rogelio Peñate al Rally Rzeszow, il quale prende il posto di Sara Fernández.